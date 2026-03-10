Utair совершит два рейса в Москву из Дубая 11 и 13 марта

Авиакомпания Utair запланировала на 11 и 13 март два вывозных рейса из Дубая в Москву. "Аэрофлот" сегодня выполнит последние рейсы перед паузой, связанной с боевыми действиями в регионе.

Российских туристов, которые застряли в ОАЭ после начала военных действий в регионе, продолжают эвакуировать. Авиакомпания Utair планирует выполнить рейсы в Москву из Дубая 11 и 13 марта.

"11 и 13 марта 2026 года запланированы рейсы из Дубая. На данные рейсы можно приобрести билеты"

– Utair

Напомним, что "Аэрофлот" с завтрашнего дня приостанавливает полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации в регионе. Всего авиакомпания вывезла в РФ почти 9 тыс российских туристов с начала войны США и Израиля против Ирана.