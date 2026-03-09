В Азербайджан из Ирана эвакуировались граждане 72 стран

Граждане 72 стран эвакуировалось из Ирана в Азербайджан с начала войны США и Израиля против ИРИ. Всего границу пересекли более 2,1 тыс человек.

С начала военной эскалации на Ближнем Востоке из Ирана в Азербайджан эвакуировали свыше 2,1 тыс человек за 11 дней конфликта.

Границу пересекли жители 72 стран. Из 2,1 тыс 383 эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

Более 600 эвакуированных являются гражданами Китая. На втором месте по числу эвакуированных – РФ. Ирано-азербайджанскую границу пересекли 293 россиянина. Временное убежище в Азербайджане нашли и 174 гражданина Таджикистана.