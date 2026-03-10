Иран остался без 90% ракетных установок – СМИ

США и Израиль в ходе почти двух недель операции против Ирана уничтожили почти все его ракетные установки. По данным, Исламская Республика потеряла до 90% установок.

Иран во время боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля потерял более 90% пусковых установок для ракет. Об этом рассказали американские чиновники.

По данным Bloomberg, США и Израиль извлекли уроки из прошлогоднего летнего конфликта и методично уничтожают пусковые установки и командные пункты, чтобы не дать Ирану возможность проводить масштабные атаки. Агентство поясняет, что установки нельзя разместить под землей или быстро заменить, что делает их более уязвимыми по сравнению с самими ракетами.

Ранее в Пентагоне сообщали, что запуски ракет и беспилотников из Ирана с начала операции снизились на 90% и 83% соответственно.