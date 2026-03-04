Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за снятие ограничений на транзит

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, ранее отменившему ограничения на ж/д перевозки через Азербайджан в Армению.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте.

Глава правительства Армении напомнил, что в ноябре прошлого года, впервые за историю существования независимой Армении, железнодорожный состав прошел транзитом через Азербайджан и Грузию, чтобы добраться до Армении.

"Это произошло после того, как президент Азербайджана в октябре 2025 года объявил о снятии ограничений на железнодорожные перевозки через территорию Азербайджана в Армению, и я благодарен Азербайджана за такое решение"

– Никол Пашинян

Премьер также рассказал о значении импорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению: по его словам, благодаря появлению топлива из Азербайджана на рынке Армении развалилась действовавшая на протяжении десятилетий монополия, за счет чего, в свою очередь, оно подешевело.

Пашинян также заявил, что надеется, что в скором времени Армения также наладит экспорт в Азербайджан.