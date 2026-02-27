Нефтедобычу восстановили на крупнейшем месторождении в Казахстане

Глава Минэнерго Казахстана сообщил о восстановлении добычи нефти на самом крупном месторождении страны. Сейчас там ежедневно добывают до 120 тыс тонн в сутки.

В Казахстане полностью восстановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении страны – Тенгиз. Об этом рассказал глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса (парламента) республики.

Он отметил, что все технические сложности на объекте остались позади.

"Тенгиз восстановил добычу. До 120 тысяч тонн в сутки"

– Ерлан Аккенженов

Он также поведал, что в скором времени комиссия представит результаты расследования возгораний, приведших к временной остановке производства.

Напомним, в январе на месторождении произошли два возгорания на электрогенераторах, приведших к проблемам с электроснабжением. В связи с этим производство нефти на Тенгизе и Королевском было приостановлено.