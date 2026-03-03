Пашинян подтвердил намерение Армении реализовать TRIPP

Намерения Еревана и Баку разблокировать коммуникации исходят из интересов обеих сторон, и Армения уже пользуется транзитными путями через Азербайджан, заявил сегодня на сессии Европарламента премьер-министр Армении.

У Армении нет повода откладывать реализацию проекта транспортного коридора TRIPP ("Маршрут Трампа"), заявил сегодня, выступая в Европарламенте в Страсбурге, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения готова обеспечить транзит между Азербайджаном и Турцией по маршруту Корнидзор - Горис - Ехегнадзор - Ерасх, а также между восточными районами Азербайджана и Нахчываном, проект полностью соответствует краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным целям Армении и не ставит под сомнение территориальную целостность и юрисдикцию республики, отметил армянский премьер, передает Sputnik Армения.

"Это предложение не направлено на то, чтобы отложить соглашение TRIPP или помешать ему. Я официально заявляю об этом. Мы выступили с этим предложением, поскольку сами используем железную дорогу Азербайджана для поставок в Армению"

- Никол Пашинян

Также в своем выступлении Пашинян в очередной раз поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за содействие в организации поставок в страну, выразив уверенность в том, что железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном будет использоваться и для экспорта армянской продукции.

Армения ожидает возобновления железнодорожного сообщения через Нахчыван, чтобы организовать сообщение между югом и севером страны, затрудненное горным рельефом, и эти намерения Армении и Азербайджана не противоречат друг другу и могут отвечать интересам обеих сторон в плане армянского экспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, Тбилиси заявил о готовности активно участвовать в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в контексте реализации проекта транспортного маршрута TRIPP между Азербайджаном и Арменией.