Грузия готова внести вклад в нормализацию между Азербайджаном и Арменией

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Мака Бочоришвили заявила, что Грузия является важным участником региональных процессов. Тбилиси готов активно участвовать в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Тбилиси готов содействовать процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией. 

По словам Бочоришвили, Грузия играет важную роль в региональных процессах, недооценивать роль страны неприемлемо. Заявление было сделано в контексте реализации проекта транспортного маршрута TRIPP между Азербайджаном и Арменией. 

"Никто не исключает существования альтернативных путей (проект TRIPP - ред.), и в этом нет ничего плохого, но не упоминать Грузию - не правильно. Грузия - единственная страна, имеющая выход к морю, и уже одного этого достаточно, чтобы убедиться, что нельзя недооценивать роль Грузии"

– Мака Бочоришвили 

Глава грузинской дипломатии также заявила о готовности Тбилиси к новому этапу отношений с США. Власти Грузии ждут переговоров с представителями США.

