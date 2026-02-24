Грузия готова внести вклад в нормализацию между Азербайджаном и Арменией

Мака Бочоришвили заявила, что Грузия является важным участником региональных процессов. Тбилиси готов активно участвовать в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

По словам Бочоришвили, Грузия играет важную роль в региональных процессах, недооценивать роль страны неприемлемо. Заявление было сделано в контексте реализации проекта транспортного маршрута TRIPP между Азербайджаном и Арменией.

"Никто не исключает существования альтернативных путей (проект TRIPP - ред.), и в этом нет ничего плохого, но не упоминать Грузию - не правильно. Грузия - единственная страна, имеющая выход к морю, и уже одного этого достаточно, чтобы убедиться, что нельзя недооценивать роль Грузии"

– Мака Бочоришвили

Глава грузинской дипломатии также заявила о готовности Тбилиси к новому этапу отношений с США. Власти Грузии ждут переговоров с представителями США.