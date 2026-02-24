В дагестанский Избербаш вернулась вода

Дагестанские энергетики смогли в предельно сжатые сроки отремонтировать пострадавший в пожаре силовой трансформатор, снабжавший электроэнергией водяные насосы станции второго подъема воды.

В краны жителей дагестанского Избербаша начала поступать вода – энергетики в предельно сжатые сроки смогли привести в порядок трансформатор на насосной станции второго подъема в поселке Ачи-Су, пострадавший при ночном пожаре, сообщили в пресс-службе Единого оператора республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

"Аварийно-восстановительные работы на насосной станции завершены. Насосное оборудование запущено в работу. В настоящее время вода начала движение по магистральному водоводу в сторону города Избербаш"

Ранее мы писали о том, что коммунальщики пообещали вернуть воду в дома 59 тыс жителей города не позже 17 часов.