Вестник Кавказа

Переговоры по украинскому урегулированию могут пройти в следующие 10 дней – Уиткофф

Кирилл Дмитриев со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© Фото: Сайт президента России
Стив Уиткофф заявил, что следующие трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса могут пройти в ближайшие 10 дней.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал временной интервал, в котором может пройти новый раунд консультаций по украинскому урегулированию. По словам политика, новые переговоры могут состояться в ближайшие 10 дней. 

"Я действительно думаю, что (глава СНБО Украины) Рустем (Умеров) может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами. И будет трехсторонняя встреча со мной, Джаредом Кушнером и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней"

– Стив Уиткофф 

Ранее Кремль заявил, что переговорный процесс между Москвой, Вашингтоном и Киевом является сложно-рабочим. Москва стремится к мирному решению всех вопросов.

