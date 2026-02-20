США увеличили количество военных самолетов на Ближнем Востоке – СМИ

За последнее время военное присутствие США значительно возросло на Ближнем Востоке, в частности на базах в Иордании и Саудовской Аравии стало больше военных самолетов. Операция США против Ирана может быть длительной.

США, по данным британской газеты Financial Times, "собирают огромную воздушную мощь на Ближнем Востоке для возможной военной кампании против Ирана, которая может продлиться несколько недель".

Согласно данным издания, возросло количество американских военных самолетов, размещенных на базах в Иордании и Саудовской Аравии.

Так, в Иордании на базе размещены в настоящее время по крайней мере 66 истребителей. Судя по спутниковым снимкам и оценке Тель-Авивского университета, на базе находятся 18 истребители F-35, 17 многоцелевых истребителей F-15, 8 штурмовиков A-10, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 и транспортные самолеты.

На базе в Саудовской Аравии размещены американские самолеты воздушного предупреждения и управления E-3 AWACS, а также транспортные самолеты C-130 и C-5. Количество единиц авиации на базе возросло за последнее время.

Отметим, что в Женеве 17 февраля состоялись переговоры Вашингтона и Тегерана при посредничестве Омана, новый раунд планируется провести 26 февраля.

При этом, по данным СМИ, удар США по Ирану может быть нанесен в ближайшие дни.