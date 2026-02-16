Почти 280 км речных берегов очистят в Ингушетии на экоакциях

Около 280 км берегов рек очистят в Ингушетии на экологических субботниках в рамках всероссийской акции "Вода России", которая начнется в республике в марте, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.
"В 2026 году в регионе планируется привести в порядок почти 280 км берегов и прибрежных зон по нацпроекту "Экологическое благополучие""
– пресс-служба главы и правительства республики
В частности, экологические акции запланированы на реках Назранка, Асса, Сунжа, Армхи, Сурхахинка, Ачалучка и Кенч. Приведут в порядок также берега городских прудов Назрани и Карабулака.
В субботниках будут участвовать свыше 140 тыс человек, среди которых волонтеры и студенты, работники министерств и ведомств, сотрудники муниципалитетов и общественники.
Уточняется, что запланированы не только уборка и благоустройство рек и прудов, но и различные – просветительские, образовательные, культурные – инициативы.