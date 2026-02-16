Почти 280 км речных берегов очистят в Ингушетии на экоакциях

Совсем скоро в Ингушетии стартует сезон экологических акций, на которых десятки тысяч человек будут очищать берега рек.

Около 280 км берегов рек очистят в Ингушетии на экологических субботниках в рамках всероссийской акции "Вода России", которая начнется в республике в марте, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"В 2026 году в регионе планируется привести в порядок почти 280 км берегов и прибрежных зон по нацпроекту "Экологическое благополучие""

– пресс-служба главы и правительства республики

В частности, экологические акции запланированы на реках Назранка, Асса, Сунжа, Армхи, Сурхахинка, Ачалучка и Кенч. Приведут в порядок также берега городских прудов Назрани и Карабулака.

В субботниках будут участвовать свыше 140 тыс человек, среди которых волонтеры и студенты, работники министерств и ведомств, сотрудники муниципалитетов и общественники.

Уточняется, что запланированы не только уборка и благоустройство рек и прудов, но и различные – просветительские, образовательные, культурные – инициативы.