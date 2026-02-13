Вестник Кавказа

Приготовления армии США на Ближнем Востоке говорят о высокой вероятности вторжения – СМИ

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Financial Times: наращивание сил США на Ближнем Востоке говорит о высокой вероятности военного вторжения в Иран. Подобная ситуация наблюдалась перед операцией в Ираке.

Наращивание сил США на Ближнем Востоке по масштабам и стремительности напоминает ситуацию перед вторжением в Ирак в 2003 году, передает Financial Times со ссылкой на экс-чиновников Пентагона. Это указывает на высокую вероятность военной операции против Ирана. 

"Американское наращивание сил достаточно для проведения многонедельной воздушной кампании, а его масштаб и скорость делают нападение более вероятным"

– Financial Times 

Издание отмечает, что текущие приготовления армии США по интенсивности и масштабу превосходят подготовку к операции в Венесуэле. 

Отметим, что вчера лидер США Дональд Трамп пообещал Тегерану "плохие вещи", если власти ИРИ не согласятся на сделку по ядерному досье. 

Напомним, что эскалация между США и Ираном наблюдается в последние дни на фоне затянувшегося переговорного процесса по ядерному вопросу. Трамп дал Ирану 10-15 дней на заключение соглашения с США. 

