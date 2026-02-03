Вестник Кавказа

В Кутаиси задержали иностранцев при попытке купить ядерные и радиоактивные вещества

© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В грузинском Кутаиси задержали иностранных граждан, которые пытались купить ядерные материалы. Заведено уголовное дело.

Правоохранители Грузии задержали двух иностранцев в Кутаиси, которые пытались уран, а также цезий-137. Сумма сделки должна была составить $3 млн, передали в СГБ.  

По данным силовиков страны, опасные материалы могут потенциально использоваться в преступных целях. Как установили в СГБ, иностранные граждане в последние недели неоднократно посещали страну в целях покупки ядерных материалов для транспортировки их в другую страну. 

По факту незаконного оборота ядерных материалов заведено уголовное дело.

