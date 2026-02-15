АПК Кабардино-Балкарии нарастил объемы производства на 5,6% за год

В администрации КБР отчитались о положительной динамике в сельском хозяйстве: рост составил 5,6%, а общий объем продукции превысил 42 млрд рублей в 2025 году.

В Кабардино-Балкарии подвели итоги работы агропромышленного комплекса за год, отметив положительную динамику развития отрасли. По данным администрации главы республики, объем произведенной сельхозпродукции вырос на 5,6%, превысив 42 млрд рублей.

Как уточнили в администрации, основными производителями остаются личные подсобные хозяйства, на которые приходится 44,5% продукции. Сельхозорганизации занимают треть рынка, а еще 22% формируются фермерствами и предпринимателями.

Общий объем производства сельхозпродукции в КБР за 2025 год вырос на 3,7% и превысил 126,7 млрд рублей, отметили власти Кабардино-Балкарии.