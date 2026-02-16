Иран тестирует блокаду Ормузского пролива

Иран в рамках учений "Умный контроль над Ормузским проливом" перекроет сегодня часть Ормузского пролива. Учения в проливе на фоне наращивания США военного присутствия на Ближнем Востоке проводит КСИР.

Во вторник часть Ормузского пролива на несколько часов будет перекрыта Ираном в связи с проведением военных учений, информирует иранское новостное агентство Fars.

"Сегодня на (военно-морских - ред.) учениях "Умный контроль над Ормузским проливом" на несколько часов будут перекрыты некоторые районы Ормузского пролива для соблюдения правил безопасности и судоходства"

– Fars

Учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Умный контроль над Ормузским проливом" стартовали накануне. Они проходят на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе.

Перекрытие Ормузского пролива может быть осуществлено в кратчайшие сроки при необходимости, об этом сегодня заявил командующий ВМС КСИР, контр-адмирал Алиреза Тангсири.

"Если речь зайдет о закрытии Ормузского пролива, то наши ВМС выполнят эту задачу в кратчайшие сроки"

– иранская гостелерадиокомпания

Отметим, что в конце февраля в Ормузском проливе также будут проходить совместные военные учения России, Ирана и Китая "Морской пояс безопасности - 2026", страны уже направили свои корабли в пролив, рассказал сегодня помощник президента РФ Николай Патрушев.

К чему приведет блокада Ормузского пролива?

Профессор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Валерий Бессель в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что именно возможности Ирана по прекращению всякого судоходства в Ормузском проливе является причиной, почему США не начинают антииранскую военную операцию.

"Потенциальная блокада Ормузского пролива — это единственный сдерживающий фактор, который не позволяет США напасть на Иран. Она крайне тяжело повлияет на мировой энергетический рынок, потому что до 30% нефти и где-то 25% сжиженного природного газа экспортируется странами Персидского залива танкерным флотом через Ормузский пролив. Ормузский пролив — это, образно говоря, то горлышко, за которое Иран может держать США", - прежде всего сказал он.

"Блокада Ормузского пролива повлияет буквально на все страны мира. Если рынок одномоментно перестанет получать 30% нефти и порядка 25% СПГ, каждый день продающихся на мировых рынках, для глобальной экономики это будет попросту коллапс", - подчеркнул Валерий Бессель.

"Надо понимать, что у стран Персидского залива попросту нет альтернативных маршрутов экспорта углеводородов. Там нет газопроводов для перекачки газа, мощности по сжижению расположены непосредственно в Катаре. В Саудовской Аравии есть небольшой нефтепровод, ведущий к Средиземному морю, но с точки зрения объема экспорта он имеет незначительную мощность. Поэтому экспорт может идти только через Ормузский пролив", - заключил экономист.