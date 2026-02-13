Семь отелей Турции получили "5 звезд" от Forbes

Названы лучшие отели Турции по версии Forbes Travel Guide. Шесть отелей в Стамбуле и один в Бодруме завоевали высшую оценку.
Путеводитель Forbes Travel Guide составил рейтинг на 2026 год, в него вошли 26 отелей Турции, высшей оценки удостоились восемь локаций.
Семь отелей Турции получили высшую оценку – пять звезд. Среди них: отели в Стамбуле Address, Ciragan Palace Kempinski Istanbul (османский дворец XIX века), Four Seasons, Mandarin Oriental, Raffles Istanbul, Four Seasons на Босфоре, Mandarin Oriental в Бодруме.
Также высшую оценку Forbes завоевал SPA-центр Raffles Istanbul.
Лишь один курортный отель удостоился пяти баллов – Mandarin Oriental в Бодруме, остальные комплексы в основном находятся в Стамбуле, передает АТОР.