Объем сельхозпроизводства на Северном Кавказе превысил 952 млрд рублей в 2025 году

В Северо-Кавказском федеральном округе бъем агропроизводства по итогам 2025 года составил 952,2 млрд рублей. Наибольший вклад внесли Ставрополье, Дагестан и КБР.

Производство продукции агропромышленного комплекса в СКФО достигло 952,2 млрд рублей в 2025 году, что превысило показатели предшествующего года на 5,9%, согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Производство продукции сельского хозяйства в январе-декабре 2025 года в процентах к январю-декабрю 2024 года — 105,9%"

— Северо-Кавказстат

Лидерами по темпам роста АПК в округе стали Ставрополье и КЧР (12% и 8,6% соотвественно). В Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии прирост составил от 2,6% до 3,7%. Единственным регионом с отрицательной динамикой оказалась Северная Осетия, где зафиксировано снижение на 6,8%.

По данным статистического ведомства, в 2025 году максимальные объемы производства продукции АПК зафиксированы в Ставропольском крае (340,16 млрд руб), Дагестане (275,25 млрд руб) и Кабардино-Балкарской Республике (126,74 млрд руб).