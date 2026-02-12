Круглый стол в рамках "Моста мира" проходит в Армении с участием азербайджанской делегации

Сегодня в Армении в рамках инициативы "Мост мира" стартовал круглый стол, в котором принимают участие представители гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Представители гражданских обществ Азербайджана и Армении сегодня участвуют в круглом столе, который проходит в Армении в рамках инициативы "Мост мира".

Мероприятие будет проходить на протяжении двух дней – сегодня и завтра. На нем присутствует расширенный состав представителей с обеих сторон. В азербайджанскую делегацию, в частности, вошли 19 человек.

Напомним, что сегодня стало известно о прибытии в Армению из Азербайджана делегации для участия в двустороннем круглом столе в рамках инициативы "Мост мира". На делимитированном и демаркированном участке границы представители Азербайджана прошли все необходимые процедуры.