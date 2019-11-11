Вестник Кавказа

Военные США покинули базу Ат-Танф в Сирии

Военная база Ат-Танф в Сирии перешла под контроль сирийских правительственных войск. США подтвердили, что завершен вывод военных с базы в Сирии.

Вашингтон сегодня подтвердил вывод войск с базы Ат-Танф в Сирии.

"Центральное командование США завершило последовательный вывод вооруженных сил США из гарнизона Ат-Танф в Сирии"

– сообщение командования

Ранее в четверг стало известно, что контроль над базой перешел к ВС Сирии.

"В рамках координации между сирийской и американской сторонами подразделения сирийской армии приняли под контроль базу Ат-Танф, обеспечили безопасность базы и ее окрестностей и начали развертывание на сирийско-иракско-иорданской границе в районе пустыни Ат-Танф"

– министерства обороны Сирии

Отметим, что военная база была организована в 2016 году и многие годы использовалась американскими военными для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

