В США допускают снятие санкций с российской нефти

В Минфине США озвучили вариант того, что с российской нефти могут снять санкции после достижения украинского урегулирования.

Санкции США могут быть сняты с российской нефти после мирного разрешения украинского конфликта, такое заявление сделал глава министерства финансов Скотт Бессент.

По его словам, мирное урегулирование поспособствует снижению цен на нефть.

Кроме того, он уточнил, что данные условия касаются не только России, но и Ирана, а также Венесуэлы.

"Что касается мирных сделок, то мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции"

– Скотт Бессент