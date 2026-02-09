Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники

Первая в России частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс", ставшая пионером пассажирского железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, объявила о старте продаж билетов на поезда на майские праздники в Крым.

Россияне, которые планируют провести майские праздники в Крыму, уже могут купить билеты на выбранную дату, сообщили в пресс-службе транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Сейчас продажа билетов на поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" открыта на даты до 11 мая включительно. Как правило, это период высокого спроса на билеты, и ближе к майским праздникам выбор мест может быть сильно ограничен"

- "Гранд Сервис Экспресс"

В майские праздники, помимо привычных круглогодичных поездов, уже будет курсировать ускоренный поезд Москва – Симферополь, который будет доходить от Москвы до Керчи ровно за сутки. Также с апреля на полуостров начнут курсировать поезда Москва – Евпатория и Санкт-Петербург – Евпатория, добавили в пресс-службе компании.

В "Гранд Сервис Экспресс" напомнили: в 2026 году россияне будут отдыхать дважды по три дня – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая с пятью рабочими между ними.