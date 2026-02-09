Вестник Кавказа

Ситуацию вокруг ДСНВ оценили в МИД России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава внешнеполитического ведомства РФ заявил о необходимости обеспечить предсказуемость в сфере стратегической стабильности. Он отметил, что это нужно сделать в связи с завершением жизненного цикла ДСНВ.

России и Соединенным штатам предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на собрании по случаю Дня дипломатического работника.

"В связи с завершением жизненного цикла Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности"

– Сергей Лавров

Напомним, ДСНВ – серия соглашений между СССР/Россией и США, начатая в 70-х годах XX века для контроля и сокращения ядерных арсеналов.

