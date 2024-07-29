Ученые СОГУ будут исследовать клеточные болезни

В Северной Осетии открыли лабораторию клеточных исследований, оснащенную высокоточным современным оборудованием – это позволит ученым найти инновационные лекарства от многих заболеваний.

В Северо-Осетинском государственном университете им. К.Хетагурова (СОГУ) после модернизации вновь заработала лаборатория клеточных технологий, сотрудники которой получили в свое распоряжение высокоточное современное оборудование, которое позволяет проводить исследования в области лечения и профилактики социально значимых заболеваний, сообщили в пресс-службе вуза.

"В СОГУ запустили лабораторию клеточных технологий, предназначенную для проведения фундаментальных и поисковых исследований в области клеточной и молекулярной биологии"

- сообщение

Новейшее оборудование лаборатории позволяет проводить работу с культурами клеток человека и животных, а значит искать и находить новые инновационные препараты для лечения и профилактики в области иммунологии, микробиологии и социально значимых заболеваний. Ученые вуза уже начали разработку инновационного метода лекарственной терапии атеросклероза, передает портал "Это Кавказ".

Серьезное обновление материально-технической базы позволяет ученым работать на одном уровне с ведущими научными центрами и реализовывать проекты, имеющие реальное значение для медицины и общества, поведал ректор СОГУ Алан Огоев.