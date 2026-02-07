В Иране заявили о готовности экспортировать нефть несмотря на военное присутствие США

Тегеран будет осуществлять экспорт нефти в Персидском заливе, даже при условии присутствия американских военных кораблей, пишут СМИ.

Военные корабли США в Персидском заливе не помешают Ирану осуществлять экспорт нефти, такое заявление сделал глава парламентской комиссии страны по энергетике Муса Ахмади.

Соответствующие слова были опубликованы Iran International.

"Мы продолжим экспортировать нашу нефть тем же способом"

— Муса Ахмади

Он подчеркнул, что Иран уже научился обходить различные санкции, поэтому военное присутствие Соединенных Штатов стране не помешает.

Кроме того, он сообщил, что пока что официальных сообщений о захвате иранских нефтяных танкеров в международных зонах Персидского залива не поступало.

На сегодняшний момент в Тегеране пока не предвидят серьезных изменений текущей ситуации, добавил Ахмади.