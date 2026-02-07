Вестник Кавказа

В Иране заявили о готовности экспортировать нефть несмотря на военное присутствие США

В Иране заявили о готовности экспортировать нефть несмотря на военное присутствие США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран будет осуществлять экспорт нефти в Персидском заливе, даже при условии присутствия американских военных кораблей, пишут СМИ.

Военные корабли США в Персидском заливе не помешают Ирану осуществлять экспорт нефти, такое заявление сделал глава парламентской комиссии страны по энергетике Муса Ахмади.

Соответствующие слова были опубликованы Iran International.

"Мы продолжим экспортировать нашу нефть тем же способом"

— Муса Ахмади

Он подчеркнул, что Иран уже научился обходить различные санкции, поэтому военное присутствие Соединенных Штатов стране не помешает.

Кроме того, он сообщил, что пока что официальных сообщений о захвате иранских нефтяных танкеров в международных зонах Персидского залива не поступало.

На сегодняшний момент в Тегеране пока не предвидят серьезных изменений текущей ситуации, добавил Ахмади.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
800 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.