В Россию прибыла первая партия абхазской мимозы

Поставки мимозы из Абхазии в России стартовали в конце прошлой недели, первая партия составила 120 кг весенних цветов.

Стартовали поставки мимозы из Абхазии в Россию, информирует пресс-служба Сочинской таможни.

Первая партия в размере 120 кг поступила в РФ 6 февраля. Цветы будут направлены в различные регионы России.

Мимоза ассоциируется с 8 марта, основные ее поставки из Абхазии в РФ будут осуществлены перед праздником – в конце февраля.

Отметим, что в прошлом году на российский рынок поступило свыше 400 т абхазской мимозы.