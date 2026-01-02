Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию снизился

С сентября Абхазия поставила в РФ 32 тыс т мандаринов, это меньше, чем в прошлом году. При этом более чем вдвое возросли поставки лимонов.

Поставки абхазских мандаринов в Россию в сезоне 2025-2026 оказались ниже прошлогодних, следует из данных Государственного таможенного комитета Абхазии.

По данным таможни, с начала цитрусового сезона в РФ было экспортировано 32 тыс т мандаринов, за аналогичный период прошлого сезона – 37,5 тыс т. Ожидается, что до конца сезона цитрусовых, Россия получит порядка 33 тыс т абхазских мандаринов.

Республика экспортирует в Россию и другие цитрусы: поставки лимонов в этом году достигли 994 т против 420 т в прошлом году; поставки апельсинов – 353 т против 320 т.

Также на российский рынок из Абхазии поступают фейхоа и хурма.