Руспродсоюз: Турция – главный поставщик мандаринов в Россию

Почти половина всех поступающих в Россию мандаринов – турецкие. На конец 2025 года Турция сохранила за собой первое место в списке поставщиков мандаринов в Россию.

Турция – основной экспортер мандаринов на российский рынок по данным на конец ноября 2025 года сохраняет первое место среди поставщиков мандаринов на российский рынок, рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Список ключевых поставщиков мандаринов на российский рынок традиционно возглавляет Турция с долей более 45%"

– Дмитрий Леонов

В тройку крупнейших поставщиков новогодних цитрусовых вошли также ЮАР – 14%, и Китай – 13%. Также мандарины в РФ прибывают из Египта, Марокко, Абхазии и других стран.

В середине декабря 2025 года оптовые цены на мандарины в РФ оказались на 17,4% ниже, чем в конце 2024 года, и составили чуть более 88 рублей за килограмм, добавил Леонов, передает ТАСС.