Краснодар и Анталью соединит примой рейс "Аэрофлота"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупнейший российский авиаперевозчик, авиакомпания "Аэрофлот", со вступлением в силу весенне-летнего расписания полетов начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Краснодаром и курортной Антальей (Турция), сообщила пресс-служба авиакомпании.

"С 25 апреля открываем регулярные прямые рейсы из Краснодара в Анталью. На первоначальном этапе полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям"

Уже с конца мая авиарейсы на популярный турецкий курорт станут ежедневными – пассажиров будут перевозить авиалайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке, "Бизнес" и "Эконом", отметили в авиакомпании, передает ТАСС.

Сейчас из аэропорта столицы Кубани летают авиарейсы в семь городов России - Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань и Новосибирск. Также из Краснодара выполняются четыре международных авиарейса в Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет). 

