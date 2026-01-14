Минтранс РФ займется полетами в Краснодар и Саудовскую Аравию

Руководитель транспортного ведомства РФ Андрей Никитин изложил авиационные планы Минтранса на год: в фокусе находится аэропорт Краснодара и рейсы в Саудовскую Аравию.

Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что на этот год запланировано расширение числа рейсов по ряду направлений. В частности, задумано продолжить развитие аэропорта Краснодара по приему международных рейсов.

Также ведомство работает над увеличением числа рейсов из различных городов России в Саудовскую Аравию. Министр подчеркнул, что Минтранс активно ведет переговоры по интенсификации транспортного сообщения с каждым дружественным России государством.

Как пишет ТАСС, Никитин отметил инициативную позицию Омана: оманский авиаперевозчик OmanAir уже анонсировал начало полетов из Саны в четырех российских города – Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург и готовится участить рейсы в Москву.