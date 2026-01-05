Вестник Кавказа

Сочи и Краснодар стали самыми популярными направлениями отдыха на Новый год

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Аэрофлот" назвала самые популярные направления внутреннего и зарубежного туризма для россиян в период новогодних праздников. В первую десятку вошли курорты Краснодарского края.

Рейтинг пользующихся самым большим спросом для отдыха российских туристов внутри страны и за рубежом назвала авиакомпания "Аэрофлот".

В топ-10 самых популярных отечественных направлений вошли маршруты из Москвы в Сочи (60 тыс пассажиров), Кавказские минеральные воды (34,8 тыс пассажиров) и Краснодар (31,4 тыс пассажиров).

Самыми популярными рейсами из российской столицы на зарубежном направлении были названы Стамбул (26 тыс туристов), Ереван (25 тыс), Дубай (21,3 тыс), Шарм-эль-Шейх (15,5 тыс) и Хургада (15,1 тыс человек).

Всего авиакомпания "Аэрофлот" в период новогодних праздников перевезла более 2,3 млн пассажиров, из них – 1,7 млн человек по территории России.

