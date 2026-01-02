Стамбул стал самым популярным направлением у россиян на Новый год

Россияне эти новогодние каникулы в большинстве своем предпочли провести дома. Те же, кто собрался отправиться в путешествие, выбрали в качестве пункта назначения Москву и Стамбул.

Стамбул возглавил список самых популярных городов для новогодних каникул среди российских туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

На Стамбул приходится 8,6% от общего числа бронирований зарубежных отелей. В топ-3 также входят Дубай (3,9%) и Минск (3,8%). Кроме того, большим спросом среди россиян пользуются Ереван (2,7%) и Париж (2,5%).

По словам экспертов, в нынешнем году доля заграничных направлений увеличилась до 35%. Остальные 65% путешественников предпочитают остаться в своей стране.

Самым популярным городом для новогодних каникул в России традиционно стала Москва, на которую приходятся 20,4% отдельных заказов.

В топ-5 также входят Санкт-Петербург (16,1%), Казань (4,4%), Адлер (4%) и Эсто-Садок (3,4%).

Результаты опроса OneTwoTrip в социальных сетях свидетельствуют о том, что большая часть путешественников (или 40%) проводят эти каникулы дома. В поездки планировали отправиться 31% респондентов, 21% из которых предпочитает это сделать по России, а остальные – за границу. Еще 11% в новогодние каникулы работают.