Израиль настаивает на смерти Али Хаменеи

Американские и израильские СМИ все настойчивее пишут о смерти главы Исламской Республики Али Хаменеи, ссылаясь на данные чиновников в правительстве Израиля и дипломатов. Иран не подтверждает утрату верховного лидера.

После слов председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху о вероятности гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ракетного удара по его резиденции в израильских и американских СМИ появилась серия сообщений источников о подтверждении убийства главы Исламской Республики.

Так, представитель портала Axios Барак Давид заявил, что о гибели Хаменеи в Белом доме узнали от израильского посла в США Йехиеэля Лейтера. Более того, президенту Дональду Трампу уже якобы показали видео извлечения тела верховного лидера Ирана из-под завалов его резиденции.

Reuters пишет о смерти Хаменеи, ссылаясь на высокопоставленного представителя правительства Израиля.

Израильская ГТРК Kan информирует о гибели Хаменеи, цитируя еще одного представителя Кабмина Еврейского государства. Уточняется, что сведения стали распространяться только после того, как Нетаньяху убедился в их подлинности.

В соцсетях уже публикуются видео празднования в Израиле убийства Али Хаменеи.

Все представители Ирана продолжают подчеркивать, что Али Хаменеи жив и находятся в надежно защищенном месте. Агентство Tasnim на фоне всплеска сообщений о смерти верховного лидера Ирана опубликовало отдельное сообщение о его руководстве иранским военным ответом на американо-израильскую атаку.