США рекомендовали гражданским судам уйти из Персидского залива и Аравийского моря

США готовятся к морским сражениям против иранских боевых кораблей – в этой связи они потребовали вывода из всей иранской акватории, от Персидского залива до Аравийского моря, гражданского флота, независимо от того, под чьим флагом там находятся суда.

Граничащая с Ираном акватория должна быть в ближайшее время очищена от гражданских кораблей во избежание кораблекрушений – с таким заявлением вечером в субботу выступило Министерство транспорта США.

Заявление обращено к грузовым и пассажирским судам, находящимся под любыми флагами в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском заливе и Аравийском море. Это может означать, что США готовятся к морским боям против иранского военного флота.

Также ни один корабль не должен подходить к участвующим в военной операции против Ирана боевым судам ВМФ США ближе, чем на 30 морских миль (55,5 км).

По предварительной оценке Минтранса США, запрет продлится около недели – до следующей субботы 7 марта.

Напомним, что Иран неофициально уже заблокировал Ормузский пролив, поэтому застрявшим в Персидском заливе кораблям будет практически невозможно выполнить предписание американского ведомства.