США рекомендовали гражданским судам уйти из Персидского залива и Аравийского моря

Граничащая с Ираном акватория должна быть в ближайшее время очищена от гражданских кораблей во избежание кораблекрушений – с таким заявлением вечером в субботу выступило Министерство транспорта США.
Заявление обращено к грузовым и пассажирским судам, находящимся под любыми флагами в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском заливе и Аравийском море. Это может означать, что США готовятся к морским боям против иранского военного флота.
Также ни один корабль не должен подходить к участвующим в военной операции против Ирана боевым судам ВМФ США ближе, чем на 30 морских миль (55,5 км).
По предварительной оценке Минтранса США, запрет продлится около недели – до следующей субботы 7 марта.
Напомним, что Иран неофициально уже заблокировал Ормузский пролив, поэтому застрявшим в Персидском заливе кораблям будет практически невозможно выполнить предписание американского ведомства.