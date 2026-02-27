МАГАТЭ: утечек радиации с ядерных объектов Ирана нет

Как минимум ядерных проблем не возникло сегодня на Ближнем Востоке в связи с американо-израильским нападением на Иран: МАГАТЭ пишет, что радиационный фон в регионе не изменился.

Американо-израильская атака на Иран, по всей видимости, сосредоточена исключительно на военных и политических целях в Исламской Республике – за субботу не пришло ни одного сообщения о поражении тех или иных ядерных объектов в ИРИ.

По данным МАГАТЭ, в Иране в течение дня не изменялась радиологическая обстановка – ни с одного известного ядерного объекта в стране произошло утечки радиации, неизбежной при повреждении техники ракетно-бомбовыми ударами.

"Мы поддерживаем постоянный контакт со странами региона, пока что свидетельств изменения радиологической обстановки нет"

– МАГАТЭ

Тем не менее, агентство призвало Израиль, США и Иран прекратить боевые действия друг с другом, чтобы на Ближнем Востоке не нарастали ядерные риски. В МАГАТЭ заверили, что постоянный мониторинг радиационных данных в регионе будет продолжено.