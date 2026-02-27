Вестник Кавказа

Свыше 200 граждан Ирана погибли в первый день атаки Израиля и США

Свыше 200 граждан Ирана погибли в первый день атаки Израиля и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 200 жителей Исламской Республики умерло и почти 750 пострадало в результате массированной военной атаки Израиля и США на иранские военные и гражданские объекты.

Иранское отделение Красного полумесяца распространило сведения о числе жертв американо-израильской атаки на Исламскую Республику Иран в первый день боевых действий.

На данный момент сотрудникам Красного полумесяца известно о 201 погибшем, среди них значительная часть – это дети из начальной школы в округе Минаб провинции Хормозган, куда попала одна из ракет.

Что касается пострадавших, то их число достигло 747 человек.

Всего в течение дня Израиль и США наносили ракетно-бомбовые удары по 24 иранским провинциям. Таким образом, не попали под удар всего семь провинций Исламской Республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
515 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.