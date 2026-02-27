Вестник Кавказа

МИД Грузии выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Министерство иностранных дел Грузии распространило сообщение в связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

Тбилиси выражает обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, говорится в распространенном сегодня вечером заявлении МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел Грузии внимательно и с глубокой обеспокоенностью следит за ситуацией на Ближнем Востоке"

– МИД Грузии

В ведомстве обратили внимание на важность дипломатических шагов по деэскалации в регионе, а также на необходимость обеспечения стабильности.

Министерство также призвало граждан Грузии, находящихся в странах региона, выполнять указания властей и делать все, что требуется, для обеспечения своей безопасности.

В МИД заверили, что грузинские посольства в странах Ближнего Востока работают в полном объеме и готовы предоставить всю необходимую помощь.

