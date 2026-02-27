Китай потребовал от США и Израиля остановить войну с Ираном

Китайские дипломаты дали крайне негативную оценку американо-израильской военной операции против Ирана и заявили о необходимости прекратить бои и вернуться за стол переговоров по новой ядерной сделке.

Китай присоединился к числу государств, потребовавших от Израиля и США безотлагательно остановить ведение боевых действий против Исламской Республики Иран.

Министерство Китайской Народной Республики заявило о серьезной обеспокоенности кардинальной дестабилизацией Ближнего Востока из-за войны Израиля и США против Ирана.

"Китай призывает к немедленному прекращению военной операции"

– МИД Китая

Официальный Пекин подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив обязаны проявить уважение к территориальной целостности и суверенитету Исламской Республики Ирана.

Также китайские дипломаты указали на настоятельную потребность возобновления переговоров между США и Ираном по новой ядерной сделке ради восстановления и упрочения мирного состояния региона.