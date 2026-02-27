Пакистан осудил удары США и Израиля по Ирану

Пакистан осуждает военную операцию США и Израиля против Ирана. Исламабад призвал к дипломатическому урегулированию.
Замглавы правительства и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи. Дар осудил военную операцию США и Израиля против Ирана.
Исхак Дар призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса для мирного и согласованного разрешения кризисной ситуации.
Напомним, что сегодня утром Израиль и США атаковали Иран. Лидер США Дональд Трамп мотивировал военную операцию "угрозой" со стороны Тегерана и исчерпанием терпения в рамках переговорного процесса.