Трамп приказал атаковать Иран втайне от Конгресса США

Конгресс США ничего не знал о начале военной операции США против Ирана, рассказал ответственный за связи с американской оборонкой сенатор Джек Рид. Белый дом еще раз не предупредил конгрессменов о ведении боевых действий армии США за рубежом.

Как и в случае с военной операцией в Венесуэле, президент США Дональд Трамп вновь утаил от американского Конгресса приказ о нападении на Исламскую Республику Иран. Об этом сегодня рассказал представитель Демократической партии, сенатор Джек Рид.

Отметим, что Джек Рид возглавляет сенаторский комитет по обороне и именно он должен был получить из Белого дома заблаговременное уведомление о старте военной операции против Ирана.

Сенатор обратил внимание, что недавнее обращение Дональда Трампа к нации, ставшее самой долгой президентской речью в истории США, лишь вскользь касалось иранской темы, несмотря на готовые планы Пентагона и Белого дома по нападению на Иран.

"Президент едва упомянул Иран в речи о положении страны в истории. Он не обозначил цель. Конгресс не получил никаких реальных брифингов или разведданных"

– Джек Рид

Сенатор подчеркнул, что Белому дому будет крайне трудно оправдаться перед Конгрессом за подобное нарушение американского протокола.

Слова Рида подтвердил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, отметив, что военные действия ВС США не были санкционированы Конгрессом, в то время как по американскому законодательству только Конгресс имеет право объявлять войну другому государству.