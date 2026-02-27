Авиасообщение на Ближнем Востоке парализовано

Крупнейшие авиакомпании мира приостановили полеты в ряд стран Ближнего Востока и обратно. Решение принято на фоне резкой эскалации конфликта после того, как США и Израиль нанесли масштабные удары по Ирану, что привело к закрытию воздушных пространств нескольких государств региона, сообщает ряд международных СМИ.

Крупнейшие авиакомпании мира приостановили полеты в ряд стран Ближнего Востока и обратно. Решение принято на фоне резкой эскалации конфликта после того, как США и Израиль нанесли масштабные удары по Ирану, что привело к закрытию воздушных пространств нескольких государств региона, сообщает ряд международных СМИ.

Утром 28 февраля международное авиасообщение с Ближним Востоком столкнулось с коллапсом. Решение Вашингтона и Иерусалима о начале масштабной военной операции против Ирана вынудило десятки перевозчиков экстренно отменять рейсы и менять маршруты. Воздушные гавани Израиля, Ирана и Ирака закрыты для гражданских бортов, а Иордания и Ливан также ограничили пролет над своими территориями. В этой ситуации авиакомпании руководствуются принципом безопасности пассажиров как главным приоритетом.

На этом фоне авиакомпании одна за другой объявляют о корректировке расписания. Крупнейшие европейские группы ушли на превентивные меры. Lufthansa не только отменила рейсы в Тель-Авив, Бейрут и Оман до 7 марта, но и полностью исключила использование воздушного пространства Израиля, Ливана, Иордании, Ирака и Ирана как минимум на неделю. Air France и KLM последовали этому примеру, аннулировав перелеты в Тель-Авив и Бейрут. При этом голландский перевозчик перенес дату введения запрета с воскресенья на субботу, отменив единственный рейс дня.

Japan Airlines отменила рейсы между Токио и Дохой, а Turkish Airlines прекратила полеты в семь стран, включая Иран, Иорданию и Ливан, до 2 марта. Индийский лоукостер IndiGo пока ограничился предупреждением для пассажиров о возможных изменениях и рекомендует проверять статус рейса перед вылетом.

Бюджетные и ближневосточные перевозчики также сворачивают программы полетов. Лоукостер Wizz Air с субботы и до 7 марта остановил сообщение с Израилем, ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и Иорданией. Virgin Atlantic в качестве меры предосторожности отменил свой рейс Лондон-Дубай и перенаправил другие борты в обход иракского неба. Эмиратский перевозчик flydubai подтвердил отмену рейсов в Иран и Израиль, заявив, что работает над минимизацией неудобств для пассажиров в условиях развивающегося кризиса.

Азиатские и индийские компании оказались в числе первых, кто столкнулся с закрытыми небесами. Самолет Air India, следовавший рейсом AI139 из Дели в Тель-Авив, был вынужден развернуться над Центральной Азией и вернуться в Индию. Перевозчик объявил о приостановке всех рейсов в регион на неопределенный срок.

Ситуация начала развиваться стремительно после провала ядерных переговоров в Женеве. Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции с целью уничтожения ракетной инфраструктуры Ирана. В ответ Тегеран закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления, а израильские власти привели войска в состояние повышенной готовности, остановив работу аэропорта Бен-Гурион. Нарушение привычных маршрутов грозит авиаперевозчикам ростом операционных расходов из-за удлинения рейсов и увеличения расхода топлива.