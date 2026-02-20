Большинство городов Карабаха и Восточного Зангезура получили генпланы

Власти Азербайджана утвердили генпланы 67 городов Азербайджана, в том числе восьми из двенадцати городов освобожденных от армянской оккупации городов Карабаха и Восточного Зангезура.

Власти Азербайджана достигли значительных успехов в обеспечении сбалансированного развития городских и сельских территорий, а также в строительстве новых поселений в постконфликтный период за последние 5 лет. В регионах страны ведется работа по формированию современной и устойчивой пространственной модели, рассказал на организованной сегодня комитетом церемонии вручения премии по архитектуре Təməl первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов.

"На сегодня утверждены генеральные планы 67 из 79 городов Азербайджана, в том числе генеральные планы 8 из 12 городов в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах"

- Намиг Гумматов

Работа по обновлению планов остальных городов продолжается. Каждый утвержденный генплан, каждый реализованный проект заложил прочный фундамент для более безопасной, комфортной и ориентированной на человека среды проживания для будущих поколений, - отметил он, передает Trend.

Так, генеральный план Гянджи уже представлен на утверждение Кабинету министров, продолжается согласование по генплану Ходжалы. Ведется работа над общим планом Нахичеванской Автономной Республики и генеральными планами других городов, добавил чиновник.