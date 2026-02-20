Оджалан объявил об окончании эпохи насилия

Абдулла Оджалан объявил о новой эпохе без насилия. Заявление было сделано в годовщину принятия решения о прекращении вооруженной борьбы РПК с Анкарой.

Лидер РПК Абдулла Оджалан выступил с заявлением, которое приурочено к годовщине самороспуска политической организации и прекращения вооруженной борьбы. Оджалан объявил о завершении эпохи насилия, а также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за усилия по мирному урегулированию.

"Мы нацелены завершить эпоху насилия и запустить процесс, основанный на демократическом обществе и верховенстве закона. Сейчас мы переходим от негативного этапа к позитивному этапу созидания"

– Абдулла Оджалан

Лидер РПК, который отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме, также заявил, что турки и курды связаны уникальной диалектикой, которая лежит в основе создания республики.