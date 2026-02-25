Вестник Кавказа

В Минобороны Турции рассказали об обстоятельствах крушения F-16

В оборонном ведомстве Турции рассказали об обстоятельствах крушения истребителя F-16. Самолет был поднят в воздух после обнаружения неизвестного объекта на границе.

Власти Турции рассказали подробности крушения истребителя F-16. По словам представителя Минобороны страны Зеки Актюрка, инцидент произошел при попытке перехвата неопознанного объекта на границе с Болгарией. 

Как сообщил Актюрк, летчик F-16 пытался катапультироваться, однако это сделать не удалось. Расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается.  

"Два истребителя F-16 были подняты в воздух в качестве меры предосторожности после обнаружения неопознанного объекта на радарах на границе с Болгарией. С одним из истребителей была потеряна связь в 00.56 мск. Обломки самолета были обнаружены вскоре после немедленно начатой поисково-спасательной операции"

– Зеки Актюрк 

Напомним, что крушение военного самолета  произошло в ночь на среду в районе Балыкесира в Турции. 

