Требования студентов готовы рассмотреть власти в Иране

Власти Ирана готовы рассмотреть требования студентов, которые они выдвигают на акциях протеста в университетах. Такое заявление сделал президент страны Масуд Пезешкиан, выступая 25 февраля на заседании кабмина ИРИ.

"Если некоторые протестуют, они могут выразить свои возражения. Протест – это признак динамичности социальной жизни, и мы готовы посещать университеты и напрямую общаться со студентами"

– Масуд Пезешкиан

Он отметил, что важно не только слушать протестующих, но и предпринимать действия для разрешения их вопросов и проблем.

Напомним, ранее в ряде университетах Ирана студенты проводили протестные акции, в ходе которых выражали несогласие с политикой властей выражая недовольство политикой властей и одновременно поддерживая существующий государственный строй.