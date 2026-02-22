Армения не отказывается от строительства малых модульных АЭС

Власти Армении тщательно изучают варианты строительства в стране малых модульных атомных электростанций, и в конечном счете выбор реактора будет сделан на основе критериев безопасности, надежности и стабильности.

Срок действия Армянской АЭС в Мецаморе через 10 лет подойдет к концу, и самое время изучить все возможные варианты возведения новых мощностей, среди которых изучаются и варианты строительства малых модульных атомных электростанций, заявил на Конференции по разоружению в Женеве министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

"В этом контексте Армения скрупулезно изучает существующие технологические решения в сфере малых модульных реакторов и рассматривает предложения международных партнеров"

- Арарат Мирзоян

Основной критерий в этом вопросе - надежность, ядерная безопасность для населения и экологии, а также долговечность будущего объекта генерации, отметил министр, передает Sputnik Армения.

Еще один немаловажный элемент – принципиальная позиция Армении по Договору о нераспространении ядерного оружия, включающая в себя нераспространение и мирное использование атомной энергии, поэтому Ереван ведет переговоры о строительстве нового ядерного энергообъекта с потенциальными партнерами из России, США, Франции, Китая и Южной Кореи, отметил Арарат Мирзоян.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Армения ведут обсуждения проекта строительства атомной станции в республике, это важная тема в повестке отношений Москвы и Еревана, сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

При этом РФ уже передала Армении пакет детально проработанных предложений по проекту, и "Росатом" готов в кратчайшие сроки приступить к его реализации с учетом пожеланий армянской стороны. Что касается наличия надежных и проверенных технологий и цены строительства, дальнейшей эксплуатации и необходимости подготовки и переподготовки специалистов, то альтернатив России у Армении нет.