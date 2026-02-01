Ядерная энергетика Армении: между Росатомом и американскими модульными реакторами

Армения, стремясь к диверсификации атомного сектора энергетики, согласилась на предложение США о сотрудничестве, рискуя потерять главного партнера в отрасли - Россию. Каковы перспективы американского проекта малых модульных реакторов и почему Армения не готова попрощаться с Росатомом, расскажем в этом материале.

Что такое проект малых модульных реакторов?

Соглашение о сотрудничестве США и Армении в сфере атомной энергетики было заключено в ходе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван в начале февраля. Штаты планируют инвестировать 9 млрд дол. в свои малые модульные реакторы (ММР) в Армении. Сумма экспорта американских технологий составит 5 млрд, а остальные 4 млрд пойдут на поставку топлива и техническое обслуживание реакторов.

Почему американский проект называют сырым?

Предлагаемый экспорт технологий носит экспериментальный характер, поэтому Вашингтон заинтересован в их практическом тестировании, анализе рисков и экономической эффективности. США выделяют сумму, эквивалентную стоимости двух новых АЭС, которые могли быть построены вместо устаревшей Армянской АЭС в Мецаморе.

Армения избрана в качестве полигона для масштабных испытаний, и сумма в 9 млрд дол. - щедрый взнос, который должен перекрыть скепсис противников проекта. Несмотря на браваду, которая сопровождала подписание соглашения о сотрудничестве, власти Армении осторожны в оценках эффективности ММР, так как полноценной практики интеграции таких реакторов в национальные энергосистемы нет.

Почему Армения не торопится расставаться с «Росатомом»?

Несмотря на договоренности с США, армянское руководство ведет острожные переговоры по повторному продлению срока эксплуатации действующей АЭС. В 2023 году срок ее эксплуатации уже продевался до 2036 года. Армения не теряет надежды построить и ввести в строй новую АЭС. Премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что срок службы действующей АЭС может быть продлен до 2046 года.

Недавно стало известно, что на трассе Ереван – Эчмиадзин скоро построят резервный кризисный центр, который параллельно с аналогичным центром на Армянской АЭС в Мецаморе будет отслеживать состояние работы действующего реактора.

Официальная версия строительства нового атомного кластера заключается в том, что делается это для выполнения стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также российского стандарта «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ АЭС). При этом очевидно, что закрывать или консервировать единственную АЭС Армения не торопится. Вероятно, в Ереване хотят подстраховаться на тот случай, если американский проект потерпит фиаско.

Примечательно, что решение о строительстве резервного кризисного центра совпало с приездом американского вице-президента и подписанием атомного соглашения, хотя необходимость создания дублирующего центра возникла несколько лет назад, но правительство Армении предпочло принять решение спешно, накануне реализации масштабного западного проекта.

Почему армянские ядерщики предпочитают российский атом?

Россия на сегодняшний день остается передовиком атомной энергетики – она продолжает строительство атомной станции «Аккую» в Турции, а также АЭС в Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Лаос). Кроме того, российская госкорпорация «Росатом», предоставляет гарантийные обязательства по безопасности единственной армянской АЭС, и может отказаться от них, если Армения позволит использовать альтернативное ядерное топливо на действующей станции в Мецаморе или какие-то другие технологические отступления.