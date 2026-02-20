Баку и Тбилиси нарастили торговые связи на 6,6%

В январе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией достиг $77,9 млн, что почти на $5 млн больше аналогичного показателя прошлого года.

За первый месяц 2026 года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $77,9 млн, сообщил Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Сравнивая с аналогичными показателями 2025 года, объем торговых операций увеличился на $4,8 млн или на 6,6%, также отметили в сообщении.

Экспорт из Азербайджана в Грузию составил $69,3 млн в январе текущего года, почти на 7,3% больше в годовом выражении.

Кроме того, в Комитете отметили, что Грузия вошла в топ-3 стран-импортеров ненефтяной продукции Азербайджана – в течение первого месяца года объем экспорта ненефтяной продукции достиг $31,617 млн, почти на 20% больше, чем в январе 2025 года.

Общий объем внешней торговли Азербайджана в данный период составил $3,538 млрд. Как подчеркнули в сообщении, это на $1,5 млрд или на 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.