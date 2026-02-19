"Сочи" обыграл "Актобе" и "Барс" в Турции

Кубанский ФК "Сочи" на сборах в Анталии сыграл товарищеские матчи с клубами из Казахстана и Кыргызстана, и оба завершил своей победой: 3:0 и 3:2 соответственно.

Сегодня в Турции в ходе подготовительных сборов кубанский футбольный клуб "Сочи" провел два товарищеских матча – с казахстанским "Актобе" и кыргызстанским "Барсом". Команды играли на стадионе города Белеке (провинция Анталия).

Встреча с "Актобе" завершилась сухой победой "Сочи" со счетом 3:0. Уже на седьмой минуте сочинец Михаил Игнатов забил первый гол в казахстанские ворота. На тридцать пятой минуте первого хавтайма разрыв в счете увеличил Антон Зиньковский. Под конец матча, на восьмидесятой минуте, Михаил Игнато забил "Актобе" третий гол.

Кыргызстанцы оказали "Сочи" более активное сопротивление, и матч закончился со счетом 3:2 в пользу кубанцев. Первый гол в ворота "Барса" на пятнадцатой минуте закатил Александр Коваленко. Уже на двадцать шестой минуте "Сочи" получил право на пенальти, успешно реализованный Захаром Федоровым.

Во втором хавтайме произошла обратная ситуация: на семьдесят пятой минуте "Барс" забил первый гол в ворота "Сочи", а на восемьдесят пятой получил свое право на пенальти и тоже успешно его исполнил. В итоге исход игры решил второй гол Захара Федорова на последней, девяностой минуте встречи.

Отметим, что "Сочи" сейчас находится на последнем месте в футбольной премьер-лиге РФ и имеет всего 9 очков за 18 матчей.