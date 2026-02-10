Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудил Азербайджан с АБР

Замглавы Минэкономики Азербайджана пообщался с представителем АБР. Центральной темой разговора стали перспективы дальнейшего сотрудничества.

В Баку прошла встреча замглавы Минэкономики Азербайджана Азера Байрамова и регионального директора офиса по вопросам управления и госрегулирования Азиатского банка развития (АБР) Навенду Карана. Об этом сказано в сообщении, распространенном азербайджанским министерством.

В ходе беседы представитель АБР был проинформирован о проводимых в республике реформах, направленных на диверсификацию экономики, улучшение корпоративного управления, развитие малого и среднего бизнеса, а также деловой и инвестиционной среды.

Кроме того, Байрамов поведал собеседнику о мерах, которые принимаются в республике для цифровой трансформации экономики.

Состоялся также обмен мнениями по расширению взаимодействия по ряду вопросов, которые представляют обоюдный интерес.