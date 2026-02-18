У мирного процесса в Газе нет запасного варианта — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, заявил об отсутствии альтернативных сценариев мирного урегулирования в секторе Газа. По его словам, любые попытки задействовать "план Б" неизбежно приведут к возобновлению военных действий.
"Но сейчас все внимание сосредоточено на следующем: мы должны сделать все правильно, так как для Газы нет плана Б. План Б - это возвращение к войне. Никто здесь не хочет этого"
— Марко Рубио
Рубио резюмировал, что единственно возможный путь вперед, предполагает восстановление Газы таким образом, чтобы в регионе воцарился прочный и устойчивый мир. По словам госсекретаря, это позволит всем сторонам сосуществовать бок о бок без опасений возврата к конфликту, войне и новым разрушениям.