У мирного процесса в Газе нет запасного варианта — Рубио

В ходе первого заседания Совета мира в Вашингтоне госсекретарь Марко Рубио исключил наличие "плана Б" для урегулирования в Газе, предупредив, что переход к нему будет означать немедленное возобновление боев.

"Но сейчас все внимание сосредоточено на следующем: мы должны сделать все правильно, так как для Газы нет плана Б. План Б - это возвращение к войне. Никто здесь не хочет этого"

— Марко Рубио

Рубио резюмировал, что единственно возможный путь вперед, предполагает восстановление Газы таким образом, чтобы в регионе воцарился прочный и устойчивый мир. По словам госсекретаря, это позволит всем сторонам сосуществовать бок о бок без опасений возврата к конфликту, войне и новым разрушениям.